Визначено найперспективнішу за останні 10 років ділянку с покладами газу, — УкрДГРІ

Український геолого-розвідувальний інститут назвав Будищансько-Чутівську ділянку найперспективнішою інвестиційною пропозицією із вуглеводневими покладами за останні десять років. У своїй заяві інститут посилається на те, що у межах цієї площі вже відкрито три родовища газу із загальним обсягом запасів та ресурсів понад 26 млн тонн умовного палива.
Інформує Держслужба геології та надр України.
Наразі в межах Будищансько-Чутівської ділянки виявлено такі родовища:
- Академіка Шпака, на якому обліковані запаси нафти категорії С2 становлять 2730 тис.т, категорії С3 – 2006 тис.т та перспективні ресурси газу категорії С3 – 1640 млн.м3 газу;
- Руновщинське родовище – запаси вільного газу категорії С2 – 507 млн.м3 та категорії С3 – 483 млн.м3;
- Східно-Руновщинське родовище – запаси вільного газу категорії С2 – 349 млн.м3. ДПР не проводилась.
Структури, які підготовлені до пошуково-розвідувального буріння на об’єкті:
- Західно-Чутівська – ресурси газу класу 333 – 14,253 млрд.м3;
- Західно-Гаврилківська – ресурси газу класу 333 – 0,972 млрд.м3;
- Західно-Руновщинська – ресурси газу класу 333 – 3,239 млрд.м3.
Аукціонні торги по Будищансько-Чутівській ділянці пройдуть 31 серпня.
Читайте у «Терміналі»: у Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами.