Рубрика | газ, Украина

Визначено найперспективнішу за останні 10 років ділянку с покладами газу, — УкрДГРІ

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , ,

Визначено найперспективнішу за останні 10 років ділянку с покладами газу, — УкрДГРІ

Український геолого-розвідувальний інститут назвав Будищансько-Чутівську ділянку найперспективнішою інвестиційною пропозицією із вуглеводневими покладами за останні десять років. У своїй заяві інститут посилається на те, що у межах цієї площі вже відкрито три родовища газу із загальним обсягом запасів та ресурсів понад 26 млн тонн умовного палива.

Інформує Держслужба геології та надр України.

Наразі в межах Будищансько-Чутівської ділянки виявлено такі родовища:

  • Академіка Шпака, на якому обліковані запаси нафти категорії С2 становлять 2730 тис.т, категорії С3 – 2006 тис.т та перспективні ресурси газу категорії С3 – 1640 млн.м3 газу;
  • Руновщинське родовище – запаси вільного газу категорії С2  – 507 млн.м3 та категорії С3  – 483 млн.м3;
  • Східно-Руновщинське родовище – запаси вільного газу  категорії С2  – 349 млн.м3. ДПР не проводилась.

Структури, які підготовлені до пошуково-розвідувального буріння на об’єкті:

  • Західно-Чутівська – ресурси газу класу 333 – 14,253 млрд.м3;
  • Західно-Гаврилківська – ресурси газу класу 333 – 0,972 млрд.м3;
  • Західно-Руновщинська – ресурси газу класу 333 – 3,239 млрд.м3.

Аукціонні торги по Будищансько-Чутівській ділянці пройдуть 31 серпня.

Читайте у «Терміналі»: у Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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