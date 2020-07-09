2020-07-09: Киевская область лидирует в повышении цен на бензин А-95 Евро

9 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Киевской области на бензины А-95 Евро.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-95 Евро на АЗС Киевская область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-95 продается в Сумской (21,82 грн/л), Черниговской (22,04 грн/л) и Винницкой (22,34 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на А-95 Евро в Киевской области за день составило 0,17 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 23,27 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,02 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 9 июня и составляла 22,25 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (17.97)

Mango (19.39)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (19.65)

Chipo (19.9)

БРСМ-Нафта (20.28)

SUN OIL (20.67)

ORANGE (20.99)

Flash plus (20.99)

Вырий (21.0)

ANP (21.2)

Авиас Плюс (21.25)

Розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 17,65 грн/л. до максимальных 25,89 грн/л.