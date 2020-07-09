2020-07-09: Нефть Brent торгуется выше $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром в ходе торгов торгуются выше 43 долларов за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent достигла 43,29 доллара за баррель.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,85 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения после роста до максимумов с марта накануне на данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране, пишет «Investing.com».

По данным Market Data, оба контракта завершили торги в среду на максимальных отметках с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов — увеличились на 3,136 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов — на 500 тыс. баррелей.

Рост запасов нефти в США объясняется увеличением импорта нефти, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. По его словам, это является положительным фактором для рынка, поскольку указывает на рост спроса в стране.

Минэнерго США во вторник повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом — до 11 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). На 2020 год прогноз добычи нефти в США был сохранен на уровне 11,6 млн б/с.

Подъему котировок препятствуют данные о продолжающемся распространении коронавируса в США. В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражений, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас наблюдается новая вспышка. По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск в четверг составляет $43,28 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,21 (0,5%).

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,08 (0,2%) — до $40,82 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,28 (0,7%).