Центрэнерго планирует одолжить 1,3 миллиарда грн на закупку угля

ПАО «Центрэнерго» планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных банков для закупки топлива. Об этом сообщил и.о. гендиректора государственной компании Александр Корчинский.

Передает БизнесЦензор

«Мы действительно хотим взять кредит. Посчитали – примерно 1,3 млрд грн, и все потратить на топливо. Половина – наш месячный расход, вторая половина – месячный запас. Обратились в «Ощадбанк» и «Укргазбанк», предоставили им все документы, отправим письма на Кабинет министров и ФГИ с просьбой поддержать», – сказал Корчинский.

По словам главы госпредприятия, в настоящее время компания испытывает дефицит оборотных средств. Это связано с задолженностью ГП «Энергорынок» в размере 1,4 млрд грн перед «Центрэнерго» за отпущенную электроэнергию.

Ранее «Терминал» писал, что Центрэнерго будет приватизировано в следующем году — Фонд госимущества.