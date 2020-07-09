«Центренерго» веде переговори про закупівлю вугілля вітчизняних виробників

Виконувач обов’язків генерального директора ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський сподівається на конструктивне розв’язання питання про закупівлю енергетичного вугілля у вітчизняних виробників.

Про це він заявив за підсумками наради у Міністерстві енергетики України за участю ТОВ «Д.Трейдинг».

«6 червня на нараді із представниками компанії ДТЕК у Міністерстві енергетики України виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець доручила ПАТ «Центренерго» розглянути «можливість закуповувати енергетичне вугілля у вітчизняних виробників за конкурентними цінами». Зокрема – у ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», що входить до холдингу ДТЕК та шахти якого виведені у простій. Однак комерційна пропозиція, яку ми отримали сьогодні зранку, є неприйнятною для «Центренерго» по декількох принципових позиціях, в тому числі за умови попередньої оплати. Жодного фінансового тиску на державне підприємство бути не може! Сьогодні, 8 липня, в ході дискусії нам вдалося зблизити позиції, а процес перемовин нарешті перейшов у конструктивне русло», — зазначив Олександр Корчинський.

Керівник ПАТ «Центренерго» навів параметри нової угоди, яку підприємству запропонувало ТОВ «Д.Трейдинг», саме ціну 1 650 грн за тону енергетичного вугілля, підкреслив при цьому, що ціноутворення є формульним та буде залежати від індексу API 2 з урахуванням курсу долара на момент поставки. Ця умова є стартовою для початку другого етапу перемовин.

За словами Олександра Корчинського зараз найбільшою перешкодою у переговорах є вимога представників ДТЕК щодо 100% попередньої оплати за відвантажене вугілля.

«Переговори із ДТЕК тривають. Ми купуємо вугілля у державних шахт на умовах післяоплати та ідемо із випередженням графіка платежів: із передбачених у липні 120 млн грн вже погашено 80 млн грн. Не розумію, чому «Центренерго» має надавати приватній компанії більш вигідні умови. До того ж повна попередня оплата вимагатиме від «Центренерго» залучення додаткових обігових коштів, яких у нас просто немає. Нагадаю, що непрацююче державне підприємство «Енергоринок» досі винне «Центренерго» понад 1,4 млрд грн», — підкреслив Олександр Корчинський.

Керівництво ПАТ «Центренерго» підкреслює, що шахтарі не повинні бути об’єктом маніпуляцій та спекуляцій у питанні енергетичної кризи, а також зазначає, що передумовами кризи стали дії приватних компаній. Тож компанія наголошує на розгляді проблеми у повному контексті, без необ’єктивних обвинувачень ПАТ «Центренерго».

Він закликав Міністерство енергетики України знайти збалансоване рішення енергетичної кризи.

«Проблему вугільної галузі потрібно термінового вирішувати. Проте не коштом банкрутства трьох державних електростанцій, які входять до складу ПАТ «Центренерго». Так само і шахтарі не можуть бути об’єктом спекуляцій у питанні вирішення енергетичної кризи, у якій опинилася Україна» — підсумував в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.

Станом на вечір 8-го липня, сторони домовилися провести наступний раунд перемовин вже наступного дня. В плані — узгодження технічних деталей угоди.

Читайте в «Терміналі» ще, донедавна прибуткове «Центренерго» почало стрімко нарощувати борги. Фінстан підприємства знаходиться у критичному стані. Він розповів, що чистий збиток підприємства за 2019 рік складає 1,9 млрд гривень, тоді як у 2018 році підприємство показало півмільярда гривень прибутку. Ситуація на «Центренерго» критична: шахтарі недоотримують зарплати, а саме підприємство — на межі катастрофи, заявив Сенниченко.