Енергоатому вдалося сплатити борги перед Укренерго

Обновлено: Июль 09, 2020. Тэги: , , ,

Енергоатому вдалося сплатити борги перед Укренерго

Незважаючи на кризу і системні неплатежі ДП «НАЕК «Енергоатом» з боку ДП «Гарантований покупець» (близько 8 млрд грн) та НЕК «Укренерго» (близько 2 млрд грн), Енергоатом знайшов можливість сплатити 132,8 млн гривень боргу перед Укренерго за диспетчеризацію.

Йдеться у повідомленні на сайті Енергоатома.

Наголошується, що це стало можливим, у тому числі, завдяки виходу Енергоатома на ринок двосторонніх договорів та вдало проведеним аукціонам, результатом яких стало підписання угод про постачання електроенергії напряму промисловим споживачам.

На наступному тижні Енергоатом очікує рахунки за послуги Укренерго на суму більше 100 млн грн. У разі несплати Енергоатом ризикує втратити допуск до продажу електроенергії на всіх сегментах ринку, включаючи ринок двосторонніх договорів, на якому продається, у тому числі, електрична енергія відповідно до ПСО.

Тому в умовах відсутності рішень зі зміни ПСО та перерозподілу обсягів виробленої Енергоатомом електроенергії між різними сегментами ринку компанія продовжить послідовно шукати можливостей для розширення подальшого виходу на ринок двосторонніх договорів.

Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом і народні депутати заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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