Енергоатому вдалося сплатити борги перед Укренерго

Незважаючи на кризу і системні неплатежі ДП «НАЕК «Енергоатом» з боку ДП «Гарантований покупець» (близько 8 млрд грн) та НЕК «Укренерго» (близько 2 млрд грн), Енергоатом знайшов можливість сплатити 132,8 млн гривень боргу перед Укренерго за диспетчеризацію.
Йдеться у повідомленні на сайті Енергоатома.
Наголошується, що це стало можливим, у тому числі, завдяки виходу Енергоатома на ринок двосторонніх договорів та вдало проведеним аукціонам, результатом яких стало підписання угод про постачання електроенергії напряму промисловим споживачам.
На наступному тижні Енергоатом очікує рахунки за послуги Укренерго на суму більше 100 млн грн. У разі несплати Енергоатом ризикує втратити допуск до продажу електроенергії на всіх сегментах ринку, включаючи ринок двосторонніх договорів, на якому продається, у тому числі, електрична енергія відповідно до ПСО.
Тому в умовах відсутності рішень зі зміни ПСО та перерозподілу обсягів виробленої Енергоатомом електроенергії між різними сегментами ринку компанія продовжить послідовно шукати можливостей для розширення подальшого виходу на ринок двосторонніх договорів.
Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом і народні депутати заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи.