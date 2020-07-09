Енергоатому вдалося сплатити борги перед Укренерго

Незважаючи на кризу і системні неплатежі ДП «НАЕК «Енергоатом» з боку ДП «Гарантований покупець» (близько 8 млрд грн) та НЕК «Укренерго» (близько 2 млрд грн), Енергоатом знайшов можливість сплатити 132,8 млн гривень боргу перед Укренерго за диспетчеризацію.

Йдеться у повідомленні на сайті Енергоатома.

Наголошується, що це стало можливим, у тому числі, завдяки виходу Енергоатома на ринок двосторонніх договорів та вдало проведеним аукціонам, результатом яких стало підписання угод про постачання електроенергії напряму промисловим споживачам.