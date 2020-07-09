Гірники вимагають відновити газопостачання Слов’янської ТЕС

Обновлено: Июль 09, 2020. Тэги: ,

Гірники вимагають відновити газопостачання Слов’янської ТЕС
Працівники ПАТ «Донбасенерго» та гірники шахти 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» пікетують Донецьку облдержадміністрацію та ПАТ «Донецькоблгаз, вимагаючи відновити газопостачання Слов’янської ТЕС.

Про це 8 липня повідомляє на своєму сайті ПАТ «Донбасенерго».

«До «Донбасенерго» приєдналися гірники шахти 1-3 «Новогродівська» у безстроковому страйку під стінами Донецької ОДА та «Донецькоблгазу», — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що протестувальники мають намір підтримати ПАТ «Донбасенерго» в його вимозі відновити розподіл газу на Слов’янську ТЕС.

Так, уже з 5 липня припинено всі поставки вугілля із шахти 1-3 «Новогродівська» на паливну станцію.

Заступник голови Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) «Селидіввугілля» і голова НПГУ шахти 1-3 «Новогродівська» Сергій Павлов підкреслив, що гірники розуміють, в якому важкому становищі перебуває зараз «Донбасенерго». «Щоб СловТЕС працювала, керівництво компанії змушене призупинити будь-які грошові розрахунки за вітчизняне вугілля й спрямувати ці кошти на придбання імпортного антрациту, який дорожчий і який не видобувається на підконтрольній Україні території», — пояснив Павлов. Та додав, що таким чином трьохтисячний колектив шахти 1-3 «Новогродівська» залишився без роботи.

За його словами, гірники приєдналися до безстрокового пікету в Краматорську, аби запобігти черговому витку соціальної напруженості на Донбасі.

«Шахта — містоутворювальне підприємство. Якщо вона зупиняється, можна ставити хрест на місті Новогродівці, прилеглих містах і селищах, населення яких сукупно становить 70-80 тис. осіб. У кожній родині хтось обов’язково працює на шахті», — зазначив Павлов.

Раніше на сайті «Донбасенерго» повідомлялося, що 7 липня співробітники Слов’янської ТЕС пікетували будівлі Донецької ОДА та ПАТ «Донецькоблгаз», тому що сьому добу теплоелектростанція не отримувала газу, так необхідного для спалювання вітчизняного вугілля газової групи (марки «Г»), яке видобувається на шахтах, розташованих на підконтрольній Україні території.

Тому Слов’янська ТЕС уже змушена в повному обсязі використовувати дорогий імпортний антрацит.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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