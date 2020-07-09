«Нафтогаз» бере участь у конкурсі на постачальника «останньої надії»

Обновлено: Июль 09, 2020. Тэги: , ,

«Нафтогаз» бере участь у конкурсі на постачальника «останньої надії»

Група Нафтогаз готова допомогти успішному старту ринку природного газу для населення та взяла участь в конкурсі на постачальника «останньої надії» (ПОН).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Необхідні документи для участі в конкурсі на ПОН подали дві компанії Групи — НАК «Нафтогаз України» (далі — Нафтогаз) та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі — ГПК «Нафтогаз України»).

«Нафтогаз завжди відповідально ставився до реформування ринку газу і вважає постачальника «останньої надії» однією з необхідних умов для безпечного старту ринку для населення. Ми готові використати максимум своїх ресурсів для гарантії, що жоден споживач не залишиться без газу через форс-мажорні обставини», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Група зацікавлена підтримати старт ринку в якості постачальника «останньої надії», а також стимулювати розвиток нових ринкових компетенцій через внутрішню конкуренцію між підприємствами Групи. Тому в конкурсі на ПОН до Міністерства енергетики подано дві заявки.

Зокрема, Нафтогаз пропонує використати свій значний досвід, здобутий під час виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, та ресурси. ГПК «Нафтогаз України», яка має досвід постачання газу побутовим клієнтам напряму у Кіровоградській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, у своїй заявці зробила акцент на підготовлену сервісну інфраструктуру для роботи з клієнтами.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики планує 8 липня обрати постачальника «останньої надії» на ринку газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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