«Нафтогаз» бере участь у конкурсі на постачальника «останньої надії»

Група Нафтогаз готова допомогти успішному старту ринку природного газу для населення та взяла участь в конкурсі на постачальника «останньої надії» (ПОН).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Необхідні документи для участі в конкурсі на ПОН подали дві компанії Групи — НАК «Нафтогаз України» (далі — Нафтогаз) та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі — ГПК «Нафтогаз України»).

«Нафтогаз завжди відповідально ставився до реформування ринку газу і вважає постачальника «останньої надії» однією з необхідних умов для безпечного старту ринку для населення. Ми готові використати максимум своїх ресурсів для гарантії, що жоден споживач не залишиться без газу через форс-мажорні обставини», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Група зацікавлена підтримати старт ринку в якості постачальника «останньої надії», а також стимулювати розвиток нових ринкових компетенцій через внутрішню конкуренцію між підприємствами Групи. Тому в конкурсі на ПОН до Міністерства енергетики подано дві заявки.

Зокрема, Нафтогаз пропонує використати свій значний досвід, здобутий під час виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, та ресурси. ГПК «Нафтогаз України», яка має досвід постачання газу побутовим клієнтам напряму у Кіровоградській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, у своїй заявці зробила акцент на підготовлену сервісну інфраструктуру для роботи з клієнтами.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики планує 8 липня обрати постачальника «останньої надії» на ринку газу.

