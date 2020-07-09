Оголошено конкурс на посаду члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 8 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугˮ та свого рішення (Протокол № 1 від 8 липня 2020 р.) оголошує відкритий конкурс на зайняття однієї посади члена НКРЕКП.

Інформує Урядовий портал.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, що визначені Порядком та умовами проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які розміщені на веб-сайті Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Прийом документів здійснюється з 9 липня 2020р. по 25 серпня 2020 р. включно.

Документи, оформлені відповідно до розділу 3.2. Порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, надсилаються поштою або подаються особисто.

При подачі документів поштою: документи надсилаються не пізніше 17 серпня 2020 року, до них додається опис вкладення з відповідною відміткою пошти.

При подачі документів особисто: документи подаються до 25 серпня 2020 року включно, до них додається опис вкладення, завірений особистим підписом відправника.

Документи приймаються за адресою Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 6 під’їзд, поштова скринька Секретаріату Кабінету Міністрів України).

Прийом документів здійснюється в робочі дні:

понеділок – четвер: 9:00 – 13:00, 13:45 – 17:00,

п’ятниця: 9:00 – 13:00, 13:45 – 15:45.

Конверт з пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): “НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НКРЕКПˮ.

Контактна особа – Лепесій Владислав Юрійович

(тел.: (044) 256-66-78).

Раніше «Термінал» писав, що Кабмин определил состав комиссии по отбору кандидатов на членов Нацкомиссии по тарифам.