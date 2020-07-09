Оголошено конкурс на посаду члена НКРЕКП

Обновлено: Июль 09, 2020. Тэги: , ,

Оголошено конкурс на посаду члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 8 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугˮ та свого рішення (Протокол № 1 від 8 липня 2020 р.) оголошує відкритий конкурс на зайняття однієї посади члена НКРЕКП.

Інформує Урядовий портал.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, що визначені Порядком та умовами проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які розміщені на веб-сайті  Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Прийом документів здійснюється з 9 липня 2020р. по 25 серпня 2020 р. включно.

Документи, оформлені відповідно до розділу 3.2. Порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, надсилаються поштою або подаються особисто.

При подачі документів поштою: документи надсилаються не пізніше 17 серпня 2020 року, до них додається опис вкладення з відповідною відміткою пошти.

При подачі документів особисто: документи подаються до 25 серпня 2020 року включно, до них додається опис вкладення, завірений особистим підписом відправника.

Документи приймаються за адресою Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 6 під’їзд, поштова скринька Секретаріату Кабінету Міністрів України).

Прийом документів здійснюється в робочі дні:

понеділок – четвер: 9:00 – 13:00, 13:45 – 17:00,

п’ятниця: 9:00 – 13:00, 13:45 – 15:45.

Конверт з пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): “НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НКРЕКПˮ.

Контактна особа – Лепесій Владислав Юрійович
(тел.: (044) 256-66-78).

Раніше «Термінал» писав, що Кабмин определил состав комиссии по отбору кандидатов на членов Нацкомиссии по тарифам.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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