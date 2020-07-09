Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС

У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року.

Проєкт програми пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами, пише пресслужба Мінприроди.

«Україна розпочала внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року. Проєкт обов’язково пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами», — йдеться у повідомленні.

У Мінприроди додали, що розглядається питання створення окремого міжнародного Фонду для фінансування заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Сторони домовилися повернутися до дискусії у вересні 2020 року.

Нагадаємо, Державне агентство з управління Зоною відчуження спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку розробляє дорожню карту, яка дасть можливість визначити загальні підходи та план дій для майбутнього співробітництва між Україною та міжнародною спільнотою щодо створення інтегрованої системи керування радіоактивними відходами в контексті зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

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