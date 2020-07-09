Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС

Обновлено: Июль 09, 2020. Тэги: ,

Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС

У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року.

Проєкт програми пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами, пише пресслужба Мінприроди.

«Україна розпочала внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року. Проєкт обов’язково пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами», — йдеться у повідомленні.

У Мінприроди додали, що розглядається питання створення окремого міжнародного Фонду для фінансування заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Сторони домовилися повернутися до дискусії у вересні 2020 року.

Нагадаємо, Державне агентство з управління Зоною відчуження спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку розробляє дорожню карту, яка дасть можливість визначити загальні підходи та план дій для майбутнього співробітництва між Україною та міжнародною спільнотою щодо створення інтегрованої системи керування радіоактивними відходами в контексті зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Читайте також в «Терміналі»,  Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони — Буславець.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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