В Україні зросла кількість імпортерів газу

В Україні кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб’єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року.

Про це повідомляється у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«Кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб’єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року. При цьому загальна кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність міждержавних з’єднань у напрямку країни ЄС-Україна у І кварталі 2019 року становила 41 суб’єкт», — йдеться у звіті.

23 замовники послуг зберігання у І кварталі 2020 року здійснили переведення обсягів природного газу, які зберігалися у газосховищах, у митний режим імпорту. Загалом у такий режим було переведено 1,1 млрд кубометрів газу.

За даними НКРЕКП, найбільша частка імпорту (54%) припала на трьох найбільших імпортерів, окрім НАК «Нафтогаз України».

Державний «Нафтогаз» при цьому імпортував за звітний період 13% газу. Частка імпорту НАК у порівнянні з І кварталом 2019 року впала на 31 п.п. НКРЕКП відзначає, що це найменше значення, починаючи з 2017 року.

Ще 32% імпортували інші учасники газового ринку України.

Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у І кварталі 2020 року становив близько 2,7 млрд кубометрів, з якого 2,2 млрд кубометрів (80%) — імпорт природного газу, а 550 млн кубометрів — обсяг, покладений на «митний склад».

Разом з газом, що був переведений у митний режим імпорту, Україна імпортувала сумарно 3,3 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, митний склад — митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем з умовним повним звільненням від оподаткування.

Митний режим імпорту — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів випускаються для вільного обігу на митній території України.

«Термінал» писав, імпорт електроенергії в Україну у червні 2020 року склав 18,9 млн кВт-год, що в 1,8 рази менше, ніж у травні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в червні не здійснювався.