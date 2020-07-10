2020-07-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Июль 10, 2020. Тэги: , , ,

2020-07-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,02 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,78%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,21 доллара за баррель, потеряв 1,03%.

Цены на нефть снизились в пятницу и могут окончить неделю в минусе на фоне опасений, что в связи со всплеском заражений коронавирусом в США и других странах будут введены ограничительные меры, которые окажут давление на спрос, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,18% до $41,85 за баррель к 09:01 МСК, на WTI — сбавили 1,51% до $39,02 за баррель.

Brent может зафиксировать недельное снижение на 2%, а WTI — на более чем 3%.

В то время как многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордный ежедневный рост числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим в мире потребителем нефти, вызвал обеспокоенность по поводу темпов любого восстановления.

«Я не предполагаю, что нефтяные трейдеры будут искать возможности для размещения значительных ставок на рынке сегодня, беря во внимание то, что цены могут продолжить падать и в выходные», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp.

Соединенные штаты отчитались о 60.500 новых случаях заражения коронавирусом в четверг, обновив однодневный рекорд, согласно подсчетам Рейтер.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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