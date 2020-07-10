2020-07-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,02 доллара за баррель.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,78%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,21 доллара за баррель, потеряв 1,03%.

Цены на нефть снизились в пятницу и могут окончить неделю в минусе на фоне опасений, что в связи со всплеском заражений коронавирусом в США и других странах будут введены ограничительные меры, которые окажут давление на спрос, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки снизились на 1,18% до $41,85 за баррель к 09:01 МСК, на — сбавили 1,51% до $39,02 за баррель.

Brent может зафиксировать недельное снижение на 2%, а WTI — на более чем 3%.

В то время как многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордный ежедневный рост числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим в мире потребителем нефти, вызвал обеспокоенность по поводу темпов любого восстановления.

«Я не предполагаю, что нефтяные трейдеры будут искать возможности для размещения значительных ставок на рынке сегодня, беря во внимание то, что цены могут продолжить падать и в выходные», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp.

Соединенные штаты отчитались о 60.500 новых случаях заражения коронавирусом в четверг, обновив однодневный рекорд, согласно подсчетам Рейтер.