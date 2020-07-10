Нафтогаз запустив пілотну сонячну станцію

Група Нафтогаз вводить в експлуатацію сонячну електростанцію (СЕС) «Андріївка» у Балаклійському районі Харківської області.



Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

СЕС «Андріївка» — пілотний проект дивізіону «Нова енергія», завданням якого є аналіз технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлювальної енергетики для Групи. Потужність станції становить 0,999 МВт.

Закупівля обладнання та послуг з монтажу відбувалась через конкурентні торги у системі Prozorro. Більшість комплектуючих, використаних в процесі будівництва станції — українські. Станція отримала «зелений» тариф з липня 2020 року.

«Відновлювальна енергетика — один з пріоритетів Групи Нафтогаз. Такий підхід відповідає глобальним тенденціям розвитку енергетики. Підприємства Групи Нафтогаз вже використовують сонячні панелі як додаткове джерело електроенергії на адміністративних будівлях. Це навчило нас працювати з проектами ВДЕ і дозволило успішно комерціалізувати «Андріївку». Конструктивне рішення регулятора щодо надання нам ліцензій на виробництво електроенергії — нова сторінка в історії успіху нашої компанії», — зазначив менеджер проекту Сергій Овчаренко.

Подальші плани у сфері «зелених» проектів передбачають завершення будівництва значно потужнішої сонячної електростанції на Житомирщині вже у вересні цього року, а також розширення мережі електрозарядних станцій у столиці.