Нефть дешевеет на фоне обеспокоенности МЭА недавним ростом случаев коронавируса

Нефтяные цены продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос.

Передает Investing.com

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по Киеву составила $41,78 за баррель, что на $0,57 (1,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,65 (1,64%) — до $38,97 за баррель.

Brent по итогам недели может подешеветь примерно на 3%, WTI — на 4%, отмечает Trading Economics.

Согласно отчету МЭА, во 2-м квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн б/с в годовом исчислении. Спрос в 3-м квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн б/с ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. б/с ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев COVID-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что «недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз».

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с — до 92,1 млн б/с, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с — до 97,4 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн б/с и рост в следующем на 5,7 млн б/с.

МЭА также сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.