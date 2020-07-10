Шахти мають вийти із простою, а гірники повернутися до роботи — Ольга Буславець

Всі українські шахти повинні якнайшвидше вийти з вимушеного простою, а шахтарі – повернутися на роботу.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Розраховуємо, що дуже скоро усі українські шахти вийдуть з вимушеного простою, а гірники повернутися до роботи. Ми очікуємо, що «Центренерго» проявить державницьку позицію і надасть пріоритет українському вугіллю, а воно має закуповуватися пріоритетно на державних шахтах. Решту потреби «Центренерго» може купувати на вільному ринку, за конкурентними цінами і умовами, які задовольняють сторони. Міненерго вважає, що основним завданням усіх зацікавлених сторін є успішне проходження опалювального сезону, забезпечення гірників роботою, а «Центренерго» – вугіллям. Також ми сподіваємося на те, що ганебних схем з постачанням російського вугілля на «Центренерго» більше не буде», – заявила очільниця міністерства.

Нагадаємо, 7 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення Президента України відбулася нарада щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої. Черговий етап перемовин представників енергогенеруючих компаній та вугледобувних підприємств відбувся вчора.

17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.

«Термінал» писав, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела нараду з ініціативною групою шахтарів ПрАТ «Шахта «Надія», які провели мирну акцію протесту з проханням про виділення цільової фінансової допомоги у розмірі 50 млн грн для виплати заборгованості зарплати за березень–травень 2020 року та погашення боргів з електроенергії.