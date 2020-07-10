У Запорізькій області побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію

Норвезька компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт «Зофія») .
Інформує Запорізька ОДА.
Загальна сума інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Після завершення будівництва проєкт стане найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією. Реалізація проєкту планується до кінця 2022 року. Фінансування проєкту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JPMorgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів.
На сьогодні розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ.
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