Визначено постачальника «останньої надії» на ринку природного газу

Обновлено: Июль 10, 2020. Тэги: , ,

Визначено постачальника «останньої надії» на ринку природного газу

У Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу. Ним стало ТОВ «ГК «Нафтогаз України».

Інформує Міненерго.

Відповідне рішення сьогодні прийняла Конкурсна комісія з визначення постачальника «останньої надії». «За» проголосували 5 членів комісії.

Цінова пропозиція ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 2711,86 грн за тис куб м з ПДВ з націнкою 0%.

Всього на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №529 від від 25 червня 2020 р, обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник “останньої надії” постачає природний газ споживачу, що розрахована відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника “останньої надії” та повинна бути не вище, ніж на 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Раніше «Трмінал» писав, що Нафтогаз бере участь у конкурсі на постачальника «останньої надії».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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