2020-07-13: Нефть Brent торгуется ниже $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,94 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,24 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), запланированного на 15 июля, пишет «Investing.com».

«Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна (коронавируса — ИФ) в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле», — отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время, количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., пишет S&P Global Platts. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.

Между тем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 5 единиц — до 258, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 958 буровых установок.

В том числе число нефтяных установок снизилось на 4 и составило 181. Год назад их насчитывалось 788. Показатель не демонстрировал рост с недели, завершившейся 13 марта, отмечает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 мск в понедельник составляет $42,95 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,89 (2,1%), до $43,24 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,30 (0,74%) — до $40,25 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,93 (2,4%), до $40,55 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Market Data.