2020-07-13: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.34% (7.0 коп/л) до 21.42 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.24% (6.0 коп/л) до 23.11 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.35% (8.0 коп/л) до 22.42 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июля 2020 г. подорожал на 0.22% (2.0 коп/л) до 11.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.42
|16.50
|0.34
|1.44
|Бензин А-95 евро
|23.11
|17.00
|0.24
|1.18
|Дизельное топливо Евро
|22.42
|16.50
|0.35
|1.41
|Сжиженный газ
|11.50
|9.99
|0.22
|0.93
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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