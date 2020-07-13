2020-07-13: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.34% (7.0 коп/л) до 21.42 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.24% (6.0 коп/л) до 23.11 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.35% (8.0 коп/л) до 22.42 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июля 2020 г. подорожал на 0.22% (2.0 коп/л) до 11.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.42 16.50 0.34 1.44 Бензин А-95 евро 23.11 17.00 0.24 1.18 Дизельное топливо Евро 22.42 16.50 0.35 1.41 Сжиженный газ 11.50 9.99 0.22 0.93

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua