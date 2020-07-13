Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні показники 2014 року — Макогон

Обновлено: Июль 13, 2020. Тэги: , , ,

Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні показники 2014 року — Макогон
Імпорт газу з Євросоюзу в Україну досяг 70 млн м³ на добу, що є найвищим показником з 2014 року.

Про це повідомив голова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.

«Імпорт газу з ЄС досяг 70 млн м³ добу. Це рекорд з 2014 року, коли ще вироблявся імпорт з РФ», — написав Макогон.

За його словами, таке значне зростання стало можливим завдяки створенню віртуальних точок на кордонах з Польщею та Угорщиною, а також запуску віртуального реверсу. «Ще минулого року максимальна потужність з імпорту не перевищувала 66 млн м³ на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн м³ на добу», — зазначив глава оператора ГТС.

Він також пояснив, що більша частина імпорту йде на сезонне закачування в ПСГ. Якщо ще два роки тому основну частину газу закачував Нафтогаз, то цього року значні обсяги закачують європейські компанії, сказав Макогон, додавши, що це «додатковий значний дохід до бюджету України».

На його думку, впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні — це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу, а вільний імпорт — гарантія справедливих цін для українських споживачів.

Читайте в «Терміналі» ще, Європейські газові компанії можуть використати Україну та її великі потужності зберігання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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