Робота вугільних об’єднань буде відновлена разом із постачанням українського вугілля на «Центренерго»

Обновлено: Июль 13, 2020. Тэги: , ,

Робота вугільних об’єднань буде відновлена разом із постачанням українського вугілля на «Центренерго»

Міністерство енергетики за дорученням президента  завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ «Центренерго».

Результатом складних перемовин стало укладання контракту щодо відновлення постачання українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ПАТ «Центренерго», пише пресслужба Міненерго.

Задля відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку «Центренерго» за сприянням міністерства були залучені державні банки «Укргазбанк» та «Ощадбанк».
Сторони досягли попередніх домовленостей щодо відкриття кредитної лінії для ПАТ «Центренерго».

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ «Центренерго» розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відповідно, шахти, що зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

«Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль до відновлення робити українськими шахтарями. Ми очікуємо запуск великих вуглевидобувних об’єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас в необхідності комплексного та системного вирішення проблем енергетичної галузі. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання чинної моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, у тому числі, для вітчизняних гірників», — прокоментувала досягнуті угоди в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

«Термінал» писав, 7 та 8 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення Президента України відбулись наради щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої. 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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