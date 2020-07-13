В ОПЕК намерены обсудить возможный дефицит нефти на рынке

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) встретится 15 июля, чтобы обсудить возможный дефицит нефти на рынке и оперативную реакцию альянса.

Об этом сообщает РИА Новости, пишет ОилПоинт.

Днем ранее состоится заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC).

«Обсуждение возможного дефицита на рынке входит в планы предстоящего заседания. Неформальные обсуждения участников альянса сводятся к тому, что в случае дефицита необходимо оперативно на это среагировать. Такой консенсус есть, и этот пункт (о дефиците – ред.) будет обсужден на предстоящем заседании с большой долей вероятности», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, все участники альянса склонны к тому, что «в случае наличия такой проблемы будет очень важна быстрая реакция сторон».

«Терминал» ранее писал, все страны ОПЕК+, не исполнившие в мае свои обязательства по сокращению нефтедобычи, представили графики компенсаций своих «недосдач». Материалы буду представлены в течение последующих месяцев.