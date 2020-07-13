Закон о тарифах о тарифах на коммунальные услуги отправился на повторное второе чтение

Обновлено: Июль 13, 2020. Тэги: , , , ,

Закон о тарифах о тарифах на коммунальные услуги отправился на повторное второе чтение

Верховная рада Украины не смогла принять во втором чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

Передает РБК-Украина.

Документ предусматривал, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Также предусматривались дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Проект определял и полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии и утверждение типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах операторов газораспределительных систем.

в изначальном тексте законопроекта доступ в жилье коммунальщикам разрешали за любое нарушение договора. Но при рассмотрении закона в сессионном зале во время первого чтения такую норму убрали. Ко второму чтению такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.

За закон проголосовали лишь 212 депутатов Рады. Вместе с тем документ не провалили окончательно, а отправили на повторное второе чтение, за что проголосовали 239 нардепов. Проект будет дорабатывать профильный комитет.

Ранее «Терминал» писал, что долги за коммуналку в Украине существенно выросли.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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