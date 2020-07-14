2020-07-14: Нефть Вrent вновь ниже $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,81 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,13%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,11 доллара за баррель, потеряв 2,47%.
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов во вторник, пишет «Investing.com».
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 39,21 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 2,22%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 38,54 долл. и сопротивление — на 40,99 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,13% и торгуется на отметке 96,530 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизился на 1,94%, достигнув отметки 41,89 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,68 долл. за баррель.