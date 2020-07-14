2020-07-14: Сумская область лидирует в повышении цен на бензин А-92 Евро

14 июля 2020 года в Сумской области отмечалось повышение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Сумская область занимает 2-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,44 грн/л), Сумской (20,61 грн/л) и Винницкой (20,74 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни повысилась на 6 коп/л и составляет – 20,61 грн/л. Минимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 14 июня (20,12).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Сумской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Сигмус (18.8)

БРСМ-Нафта (18.99)

ANP (19.95)

Авиас Плюс (20.00)

ГНП (20.5)

SUN OIL (20.5)

UPG (21.1)

BVS (21.49)

AMIC (22.22)

ОККО (22.49)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Сумской области, колебался в пределах от минимальных 18,8 грн/л до максимальных 25,0 грн/л.