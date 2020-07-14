2020-07-14: В мелком опте цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ росли

14 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.59% (10 коп/л) до 17.81 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.80% (15 коп/л) до 18.81 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (2 коп/л) до 16.60 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.81 0.59 1.53 6.87 Бензин А-95 евро 18.81 0.80 2.05 6.84 Дизельное топливо евро 16.60 0.13 0.07 8.13

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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