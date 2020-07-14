2020-07-14: В мелком опте цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ росли

14 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.59% (10 коп/л) до 17.81 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.80% (15 коп/л) до 18.81 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (2 коп/л) до 16.60 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.81
|0.59
|1.53
|6.87
|Бензин А-95 евро
|18.81
|0.80
|2.05
|6.84
|Дизельное топливо евро
|16.60
|0.13
|0.07
|8.13
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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