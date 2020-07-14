Нафтогаз оприлюднив річний звіт за 2019 рік

НАК «Нафтогаз України» оприлюднила річний звіт групи за 2019 рік, підготовлений у відповідності з міжнародним стандартом GRI.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Україна – міцна країна, яка пережила великі потрясіння. Нафтогаз успадкував цю міць, вона в його крові і добре послужить групі протягом наступних місяців і років. Ми в Групі Нафтогаз не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися якомога кращих результатів для України, незважаючи на несприятливі ринкові умови», – прокоментувала голова наглядової ради Нафтогазу пані Клер Споттісвуд, відкриваючи новий річний звіт групи.

«2019 рік став роком ефективного перезавантаження відносин між найбільшою компанією України та владою. Ми чи не вперше побачили, яку величезну синергію здатна забезпечити злагоджена, командна робота уряду, парламенту та Нафтогазу. Результатом цієї синергії стали бездоганно реалізоване відокремлення газотранспортної системи, успішні переговори з Росією щодо продовження транзиту газу територією України. Ми вдячні голові держави, урядовій команді і народним депутатам за готовність злагоджено і результативно співпрацювати з Нафтогазом на благо народу України. Ми також вдячні міжнародним партнерам з ЄС та США за підтримку України у цих складних проектах. Сподіваюсь, така ефективна спільна робота буде продовжена і у 2020 році», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв у своєму зверненні до читачів річного звіту.

За 2019 рік група сплатила до державного та місцевих бюджетів 121,4 млрд грн податків та дивідендів, забезпечивши близько 16% надходжень.

У минулому році Нафтогаз згенерував найбільший прибуток серед державних компаній України у сумі 50,6 млрд грн. З цієї суми 95% група виплатила до бюджету у якості дивідендів.

Незважаючи на складні переговори з ПАТ «Газпром», процес відокремлення газотранспортної системи (ГТС) і ймовірність переривання транзиту з 1 січня 2020 року, група забезпечила підготовку газотранспортної системи до зими і потенційної кризової ситуації. Компанія також залучила у 2019 році близько 1,5 млрд дол. єврооблігацій, що допомогло накопичити у підземних сховищах необхідні обсяги газу для сталого забезпечення українських споживачів газом та теплом навіть у випадку зупинки транзиту. При цьому, завдяки успішній інтеграції газового ринку України з ринком ЄС, оптова ціна газу для потреб населення в Україні за 2019 рік знизилася на 25%.

У 2019 році Нафтогаз розширив сферу діяльності у суміжних галузях. Зокрема, група взяла на себе управління Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у Львівській області, попередивши техногенну катастрофу та забезпечивши 60 тисяч мешканців цих міст теплом і гарячою водою. Продовжуючи розвиток нових напрямів бізнесу, група планує у поточному році почати активну роботу на ринку продажу газу населенню після скасування дії режиму ПСО. Ця робота буде спрямована на створення нової цінності для споживача, розвитку конкуренції і газового ринку в цілому.

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