Рада хочет ввести штрафы для АЗС за нелегальную торговлю

Верховная рада планирует предусмотреть штрафы для автозаправочных станций за нелегальную торговлю топливом. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2515 за основу в первом чтении.

Сообщает РБК-Украина.

Оптовую или розничную торговлю топливом без разрешения предлагают наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч — 34 тысячи гривен) с конфискацией топлива, транспортных средств, емкостей и оборудования, что использовали для реализации такого топлива, денег, полученных вследствие совершения этого админправонарушения.

Если такое нарушение совершают повторно в течение года, или оно связано с получением дохода в больших размерах, то сумма штрафа возрастает: от 2 тысяч до 5 тысяч таких минимумов (34 тысячи — 85 тысяч гривен) с конфискацией топлива, транспорта, емкостей и оборудования, которые использовались для реализации такого топлива, денег, полученных от продажи.

При этом под получением дохода в крупных размерах имеется в виду, когда его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, другие нарушения правил торговли топливом повлекут за собой штраф в размере от 500 до 1 тыс. таких минимумов (от 8500 до 17 тысяч гривен).

Ранее «Терминал» писал, что закон о тарифах на коммунальные услуги отправился на повторное второе чтение.