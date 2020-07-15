2020-07-15: Цены на нефть продолжают расти

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 43,12 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,51%.

Нефтяные цены продолжают повышаться после роста накануне, пишет «Investing.com».

Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки — до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

«Несмотря на преобладание ожиданий, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу, цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов — Ирака, Нигерии и Казахстана», — отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 мск в среду составляет $43,04 за баррель, что на $0,14 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,18 (0,4%), до $42,9 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене также на $0,14 (0,35%) — до $40,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,5%), до $40,29 за баррель.