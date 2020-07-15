2020-07-15: В Луганской области бензин А-95 Евро подорожал больше чем на 70 коп

15 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Луганской области на бензины А-95 Евро.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-95 Евро на АЗС Луганская область заняла предпоследнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-95 продается в Сумской (21,96 грн/л), Черниговской (22,13 грн/л) и Днепропетровской (22,49 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на А-95 Евро в Луганской области за день составило 0,74 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 24,18 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,17 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 15 по 29 июня и составляла 23,01 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (21.25)

Автопорт (24.17)

Нефтепромторг (24.49)

Параллель (24.99)

ОККО (25.99)

WOG (25.99)

Розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 21,0 грн/л. до максимальных 26,49 грн/л.