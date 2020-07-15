ДТЭК Энерго отгрузил первую партию угля с шахт Добропольеуголь на теплоэлектростанции Центрэнерго

14 июля в адрес ТЭС Центрэнерго был отгружен первый состав из 50 вагонов с углем в рамках выполнения контакта на поставку топлива между государственной компанией и ДТЭК Энерго.

Сообщает ДТЭК Энерго.

Заключение соглашения о поставках топлива позволило с 13 июня возобновить работу шахт ДТЭК Добропольеуголь, которые до этого более трех месяцев находились в простое из-за невозможности сбывать угольную продукцию.

Уголь с шахт ДТЭК Добропольеуголь поставляется на ТЭС Центрэнерго по цене импортного паритета (Роттердам+), что соответствует европейской цене и дешевле угля государственных шахт и газа.

На данный момент уголь, который отгружается на станции Центрэнерго, поднимается со складов шахт ДТЭК Добропольеуголь. На предприятиях ведутся подготовительные работы по возобновлению добычи. Планируется, что добыча на добропольских шахтах возобновится уже в конце текущей недели.

Ранее «Терминал» писал, что Центренерго обіцяє розрахуватися з шахтарями.