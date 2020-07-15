Газпром остановил обе нитки «Северного потока»

Обновлено: Июль 15, 2020. Тэги: , ,

Газпром остановил обе нитки «Северного потока»

Работа обеих ниток газопровода «Северный поток» приостановлена с 14 по 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания.

Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream AG, пишет Лига.Бизнес.

Кроме того, по информации европейских газотранспортных операторов, сообщается, что «Северный поток» во вторник утром остановился для проведения плановых профилактических работ.

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации <…> необходимы для обеспечения надежного, безопасного и эффективного функционирования сдвоенного трубопровода», — отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

В сообщении компании говорилось, что график техобслуживания согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы выполняются с соблюдением необходимых мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. Первую нитку ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года.

Единственной проблемой остаются санкции США. Напомниv, что законопроект, внесенный в Конгресс на рассмотрение предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся «Северного потока 2», будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, которые обеспечивают «услуги либо помещения» для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.

Ранее «Терминал» писал, обновленная Газовая директива Евросоюза может вступить в силу уже в июне нынешнего года и охватить собою работу как существующего газопровода «Северный поток», так и будущего «Северного потока-2″.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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