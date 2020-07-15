Газпром остановил обе нитки «Северного потока»

Работа обеих ниток газопровода «Северный поток» приостановлена с 14 по 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания.

Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream AG, пишет Лига.Бизнес.

Кроме того, по информации европейских газотранспортных операторов, сообщается, что «Северный поток» во вторник утром остановился для проведения плановых профилактических работ.

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации <…> необходимы для обеспечения надежного, безопасного и эффективного функционирования сдвоенного трубопровода», — отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

В сообщении компании говорилось, что график техобслуживания согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы выполняются с соблюдением необходимых мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. Первую нитку ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года.

Единственной проблемой остаются санкции США. Напомниv, что законопроект, внесенный в Конгресс на рассмотрение предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся «Северного потока 2», будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, которые обеспечивают «услуги либо помещения» для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.

Ранее «Терминал» писал, обновленная Газовая директива Евросоюза может вступить в силу уже в июне нынешнего года и охватить собою работу как существующего газопровода «Северный поток», так и будущего «Северного потока-2″.