Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа

Обновлено: Июль 15, 2020. Тэги: , , ,

Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа

Компания «Оператор ГТС Украины» обратилась к словацкому оператору Eustream с требованием предложить рынку мощности по импорту газа. Речь идет о точке «Ужгород/Велки Капушаны».

Об этом директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook. Передает РБК-Украина.

Как отметил Макогон, 20 июля в соответствии с европейским газовым кодексом CAM NC «Оператор ГТС» планирует проведение аукционов по распределению прерываемых годовых мощностей на границе Украина — ЕС.

При этом со своей стороны, операторы ГТС Польши и Венгрии также добровольно внедрили европейские сетевые кодексы и предлагают рынку прерываемые годовые мощности на границе с Украиной, в том числе мощности по импорту. Для импорта в Украину польский оператор предлагает рынку 4,3 млн кубометров м в сутки, а венгерский оператор — 82,7 млн кубометров в сутки.

«К сожалению, словацкий оператор не применяет европейские правила на границе с Украиной, поэтому все еще не предложил рынку годовые мощности для импорта в Украину на 20/21 газовый год по точке «Ужгород/Велки Капушаны», технические мощности которой в разы превышают мощности по другой точке «Буденцы», — сообщил Макогон.

Со своей стороны, «Оператор ГТС» предлагает рынку годовые прерываемые мощности по импорту в Украину из Словакии через точку «Ужгород/Велки Капушаны» в размере 60 млн кубометров в сутки на следующий газовый год (1.10.2020 — 30.09.2021).

Макогон подчеркнул, что из-за несовершенства договора о создании Энергетического содружества Словакия формально не имеет обязательства применять общеевропейские правила и газовые кодексы на границе с Украиной, что создает значительные проблемы для свободной торговли и транспортировки газа между странами

«Очевидно, такая ситуация явно не соответствует духу и цели создания общеевропейского Энергетического содружества. Мы продолжим переговоры со словацкой стороной с целью поиска компромиссного решения», — добавил он.

Ранее «Терминал» писал, что Украина пожаловалась Энергосообществу на действия оператора ГТС Словакии, – Макогон

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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