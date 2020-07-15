Президент подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Обновлено: Июль 15, 2020. Тэги: , ,

Президент подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии» № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020 года.

Сообщает сайт Президента Украины.

Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списания) задолженности за счет средств государственного бюджета.

«Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий – участников рынка электроэнергии», — говорится в сообщении.

Ранее «Терминал» писал, что увеличение тарифа Укрэнерго не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Минэнерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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