Президент подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии» № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020 года.
Сообщает сайт Президента Украины.
Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.
Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списания) задолженности за счет средств государственного бюджета.
«Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий – участников рынка электроэнергии», — говорится в сообщении.
Ранее «Терминал» писал, что увеличение тарифа Укрэнерго не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Минэнерго.