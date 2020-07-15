Укртранснафта наростила обсяги транспортування нафти у 1 півріччі 2020 року

Обновлено: Июль 15, 2020. Тэги: ,

Укртранснафта наростила обсяги транспортування нафти у 1 півріччі 2020 року

Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами першого півріччя 2020 року становить 7,4 млн тонн нафти, що на 10% більше порівняно з таким періодом у 2019 р.

Повідомляє Укртранснафта.

Обсяг транспортування нафти для НПЗ України за 6 міс. цього року становить 1,3 млн тонн (на 20% більше, ніж у січні-червні 2019 р.), а транзит – 6 млн тонн (збільшення на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.), з яких понад 350 тис. тонн нафти АТ «Укртранснафта» транспортувало для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь).

У червні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з червнем минулого року на 1,2% — до 1,1 млн тонн.

Зокрема, минулого місяця Укртранснафта збільшила обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з червнем минулого року на 7,7% – до 213 тис. тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 125 тис. тонн української нафти, 56 тис. тонн – азербайджанської та 32 тис. тонн американської.

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у червні 2020 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,2% – до 895 тис. тонн.

Читайте у «Терміналі»: Укртранснафта транспортувала більше азербайджанської нафти, ніж української.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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