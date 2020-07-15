Укртранснафта наростила обсяги транспортування нафти у 1 півріччі 2020 року

Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами першого півріччя 2020 року становить 7,4 млн тонн нафти, що на 10% більше порівняно з таким періодом у 2019 р.

Повідомляє Укртранснафта.

Обсяг транспортування нафти для НПЗ України за 6 міс. цього року становить 1,3 млн тонн (на 20% більше, ніж у січні-червні 2019 р.), а транзит – 6 млн тонн (збільшення на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.), з яких понад 350 тис. тонн нафти АТ «Укртранснафта» транспортувало для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь).

У червні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з червнем минулого року на 1,2% — до 1,1 млн тонн.

Зокрема, минулого місяця Укртранснафта збільшила обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з червнем минулого року на 7,7% – до 213 тис. тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 125 тис. тонн української нафти, 56 тис. тонн – азербайджанської та 32 тис. тонн американської.

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у червні 2020 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,2% – до 895 тис. тонн.

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