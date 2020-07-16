2020-07-16: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 43,55 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,90 доллара за баррель, потеряв 0,73%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста более чем на 2% накануне, пишет «Investing.com». Поддержку нефтяным ценам накануне оказали данные Минэнерго США о запасах и решение по сделке ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом — увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы «съесть» дополнительные объемы — в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки о сокращении добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp. По их мнению, цены, вероятно, продолжат получать поддержку в ближайшей перспективе.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов — на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск в четверг составляет $43,51 за баррель, что на $0,28 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,89 (2,2%), до $43,79 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,34 (0,83%) — до $40,86 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (2,26%), до $41,2 за баррель.