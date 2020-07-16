2020-07-16: В мелком опте цены растут, в рознице — на месте

16 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.23% (4 коп/л) до 17.91 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.31% (6 коп/л) до 18.89 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.52% (9 коп/л) до 16.73 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.91 0.23 1.48 8.39 Бензин А-95 евро 18.89 0.31 1.81 8.16 Дизельное топливо евро 16.73 0.52 0.87 9.34

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС изменилась на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.51 грн/л, бензина А-95 евро — на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.17 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.46 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 июля 2020 г. подорожал на 0.10% (1.0 коп/л) до 11.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.51 16.50 0.06 1.05 Бензин А-95 евро 23.17 17.00 0.08 0.71 Дизельное топливо Евро 22.46 16.50 0.07 0.72 Сжиженный газ 11.54 9.99 0.10 0.89

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