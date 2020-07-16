Беларусь закупила у США очередной танкер с 80 тыс. тонн нефти — Белнефтехим

В Беларусь в августе будет поставлен второй танкер нефти с 80 тыс. тонн американской нефти, заявили в концерне «Белнефтехим».

Сообщает Интерфакс-Запад.

«По плану августовских поставок сегодня в американском порту Бомонт стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend (WEB)», — говорится в сообщении концерна.

В «Белнефтехиме» отметили, что срок прибытия танкера в Клайпеду — 6-8 августа. «С Клайпеды по железной дороге будет поставлено на «Нафтан». В августе нефть полностью будет на заводе», — заявили в ведомстве.

«Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ. Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals», — добавили в концерне.

Ранее «Терминал» писал, что Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.