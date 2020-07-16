Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років

Обновлено: Июль 16, 2020. Тэги: ,

Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років

З початку  року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Зокрема, з Польщі – 1,043 млрд куб. м, з Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

54% від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, з Словаччини – 219 млн куб. м

З 1 січня 2020 року 56%, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”. Із них 36% надійшли в режимі shorthaul.

За першу половину липня місяця обсяги імпорту склали 1,026  млрд куб. м, що на 21% (або 175 млн куб. м) більше за аналогічний показник минулого року.

Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі «митний склад». Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу.

Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Читайте у «Терміналі»: в Україні зросла кількість імпортерів газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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