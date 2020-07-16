Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років

Зокрема, з Польщі – 1,043 млрд куб. м, з Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

54% від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, з Словаччини – 219 млн куб. м

З 1 січня 2020 року 56%, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”. Із них 36% надійшли в режимі shorthaul.

За першу половину липня місяця обсяги імпорту склали 1,026 млрд куб. м, що на 21% (або 175 млн куб. м) більше за аналогічний показник минулого року.

Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі «митний склад». Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу.

Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

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