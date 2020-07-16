Казахстан продолжил запрет на ввоз бензина, авиационного и ДТ

Казахстан продолжил до 1 сентября 2020 года запрет на ввоз в республику бензина, авиационного и дизельного топлива.

Об этом сообщается в письме Минэнерго Казахстана, которое есть в распоряжении редакции «Терминала».

В приказе вводится запрет сроком до 1 сентября 2020 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), кроме перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Раньше «Терминал» писал, Казахстан вводит временный запрет на ввоз нефтепродуктов из России.

Кроме того, Казахстан отменяет запрет на вывоз с территории республики автомобильным транспортном товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТН ВЭД ЕАЭС (горюче-смазочные материалы).

Данные меры, утвержденные приказом главы ведомства, вступят в силу с 1 апреля текущего года. Источник в нефтегазовой отрасли сообщил, что принятые меры нацелены на недопущение возникновения избытка нефтепродуктов на внутреннем рынке и на стимулирование экспорта.