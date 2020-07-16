Казахстан продолжил запрет на ввоз бензина, авиационного и ДТ

Обновлено: Июль 16, 2020. Тэги: , , , ,

Казахстан продолжил запрет на ввоз бензина, авиационного и ДТ

Казахстан  продолжил до 1 сентября 2020 года запрет на ввоз в республику бензина, авиационного и дизельного топлива.

Об этом сообщается в письме Минэнерго Казахстана, которое есть в распоряжении редакции «Терминала».

В приказе вводится  запрет сроком до 1 сентября 2020 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), кроме перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Раньше «Терминал» писал, Казахстан вводит временный запрет на ввоз нефтепродуктов из России.

Кроме того, Казахстан отменяет запрет на вывоз с территории республики автомобильным транспортном товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТН ВЭД ЕАЭС (горюче-смазочные материалы).

Данные меры, утвержденные приказом главы ведомства, вступят в силу с 1 апреля текущего года. Источник в нефтегазовой отрасли сообщил, что принятые меры нацелены на недопущение возникновения избытка нефтепродуктов на внутреннем рынке и на стимулирование экспорта.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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