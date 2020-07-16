«Укргазвидобування» повинно продавати ресурс власного видобутку на прозорих аукціонах – опитування серед трейдерів

Асоціація газові трейдери України (АГТУ) з 9 по 15 липня 2020 року провела опитування серед учасників газового ринку, компаній-трейдерів щодо того, яким чином слід реалізовувати вивільнений обсяг природного газу АТ «Укргазвидобування» після відміни ПСО.
Станом на 15 липня 2020 рокуРезультат опитування – 76 учасників ринку проголосувало, з яких 75 учасників віддали свій голос за реалізацію обсягів газу АТ «Укргазвидобування» на відкритих публічних аукціонах — ProZorro-Продажі або біржі, пише пресслужба АГТУ.
Асоціація звертає увагу, що запровадження механізму конкурентних цін на газ для населення з 1 серпня, тобто, як очікується, перехід ціноутворення на природний газ в цьому сегменті в ринкову площину, — автоматично передбачає продаж ресурсу власного видобутку на ринкових умовах. Адже механізм нового ринку без продажу обсягів АТ «Укргазвидобування» на прозорих аукціонах — не буде повним.
Нагадаємо, КМУ 27 квітня продовжив спецобов’язки «Нафтогазу» з постачання газу населенню та виробникам теплової енергії ТКЕ. До 1 липня 2020 р.- для населення, для ТКЕ — до 1 травня 2021 р.