«Укргазвидобування» повинно продавати ресурс власного видобутку на прозорих аукціонах – опитування серед трейдерів

Асоціація газові трейдери України (АГТУ) з 9 по 15 липня 2020 року провела опитування серед учасників газового ринку, компаній-трейдерів щодо того, яким чином слід реалізовувати вивільнений обсяг природного газу АТ «Укргазвидобування» після відміни ПСО.

Станом на 15 липня 2020 рокуРезультат опитування – 76 учасників ринку проголосувало, з яких 75 учасників віддали свій голос за реалізацію обсягів газу АТ «Укргазвидобування» на відкритих публічних аукціонах — ProZorro-Продажі або біржі, пише пресслужба АГТУ.

Асоціація звертає увагу, що запровадження механізму конкурентних цін на газ для населення з 1 серпня, тобто, як очікується, перехід ціноутворення на природний газ в цьому сегменті в ринкову площину, — автоматично передбачає продаж ресурсу власного видобутку на ринкових умовах. Адже механізм нового ринку без продажу обсягів АТ «Укргазвидобування» на прозорих аукціонах — не буде повним.

Нагадаємо, КМУ 27 квітня продовжив спецобов’язки «Нафтогазу» з постачання газу населенню та виробникам теплової енергії ТКЕ. До 1 липня 2020 р.- для населення, для ТКЕ — до 1 травня 2021 р.

23 червня 2020 року стало відомо, що Уряд на місяць, до 1 серпня 2020 р. знову продовжить спецобов’язки «Нафтогазу» для населення із-за невизначеності щодо обрання постачальника газу останньої надії (ПОН).

10 липня Міненерго на відкритому конкурсі визначило постачальника ПОН на ринку природного газу. Ним стало ТОВ «ГК «Нафтогаз України».

Асоціація газові трейдери України створена в 2003 році. Сьогодні Асоціація налічує понад 25 компаній-членів.