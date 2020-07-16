«Укргазвидобування» повинно продавати ресурс власного видобутку на прозорих аукціонах – опитування серед трейдерів

Обновлено: Июль 16, 2020. Тэги: , , ,

«Укргазвидобування» повинно продавати ресурс власного видобутку на прозорих аукціонах – опитування серед трейдерів

Асоціація газові трейдери України (АГТУ) з 9 по 15 липня 2020 року провела опитування серед учасників газового ринку, компаній-трейдерів щодо того, яким чином слід реалізовувати вивільнений обсяг природного газу АТ «Укргазвидобування» після відміни ПСО.

Станом на 15 липня 2020 рокуРезультат опитування – 76 учасників ринку проголосувало, з яких 75 учасників віддали свій голос за реалізацію обсягів газу АТ «Укргазвидобування» на відкритих публічних аукціонах — ProZorro-Продажі або біржі, пише пресслужба АГТУ.

Асоціація звертає увагу, що запровадження механізму конкурентних цін на газ для населення з 1 серпня, тобто, як очікується, перехід ціноутворення на природний газ в цьому сегменті в ринкову площину, — автоматично передбачає продаж ресурсу власного видобутку на ринкових умовах. Адже механізм нового ринку без продажу обсягів АТ «Укргазвидобування» на прозорих аукціонах — не буде повним.

Нагадаємо,  КМУ 27 квітня продовжив спецобов’язки «Нафтогазу» з постачання газу населенню та виробникам теплової енергії ТКЕ. До 1 липня 2020 р.- для населення, для ТКЕ — до 1 травня 2021 р.

23 червня 2020 року стало відомо, що Уряд на місяць, до 1 серпня 2020 р. знову продовжить спецобов’язки «Нафтогазу» для населення із-за невизначеності щодо обрання постачальника газу останньої надії (ПОН).
10 липня Міненерго на відкритому конкурсі визначило постачальника ПОН на ринку природного газу. Ним стало ТОВ «ГК «Нафтогаз України».
Асоціація газові трейдери України створена в 2003 році. Сьогодні Асоціація налічує понад 25 компаній-членів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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