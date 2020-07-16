Харківські податківці розробили інтерактивну мапу діючих АЗС

Новацією харківських податківців стала розробка інтерактивної карти діючих АЗС.

На мапі кожен громадянин може знайти вичерпну інформацію про легальні пункти з продажу пального, пише пресслужба Головного управління ДПС у Харківській області.

На ній відмічено розташування діючих АЗС та АГЗП на території Харківської області у розрізі суб’єктів господарської діяльності, адресних даних місця роздрібної торгівлі пальним, реєстраційного номеру ліцензії та терміну її дії.

Скористатися картою можна на сайті ГУ ДПС у Харківській області або за посиланням у мережі Інтернет.

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