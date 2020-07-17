2020-07-17: Луганская область лидер недельного подорожания ДТ

На неделе с 10 по 17 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались практически во всех регионах. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Луганской области в сегменте ДТ.

По итогам недели во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Луганская область заняла последнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,39 грн/л), Сумской (21,47 грн/л) и Винницкой (21,56 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Луганской области за неделю составило 0,76 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 23,66 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0, 76 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 17 по 29 июня и составляла 22,41 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (21.0)

Автопорт (23.54)

Нефтепромторг (23.99)

Параллель (23.99)

WOG (24.82)

ОККО (24.99)

Розничные цены на ДТ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 21,0 грн/л. до максимальных 25,49 грн/л.