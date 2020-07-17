2020-07-17: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 43,24 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,30%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,68 доллара за баррель, потеряв 0,17%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке, пишет «Investing.com».

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp. Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом — увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы «съесть» дополнительные объемы — в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск составляет $43,20 за баррель, что на $0,17 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на $0,42 (1%), до $43,37 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,09 (0,22%) — до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,45 (1,1%), до $40,75 за баррель.