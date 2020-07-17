Нафтогаз відреагував на посилення санкцій США щодо «Північного потоку-2″

Обновлено: Июль 17, 2020. Тэги: , , , ,

Нафтогаз відреагував на посилення санкцій США щодо «Північного потоку-2″

У НАК “Нафтогаз України” відреагували на посилення санкції Сполучених Штатів проти “Північного потоку-2” та гілки “Турецького потоку”.

Про це пише пресслужба компанії.

“За словами держсекретаря Помпео, нова редакція “ставить під загрозу американських санкцій інвестиції та будь-яку іншу діяльність, пов’язану з російськими експортними трубопроводами. Це чітке попередження, що США не терпітимуть компанії, які допомагають та сприяють шкідливим російським проектам”. Він також додав: “Це не комерційні проекти. Це головні інструменти Кремля для використання та збільшення залежності Європи від поставок російських енергоресурсів, інструменти, які шляхом припинення транзиту газу підривають демократію в Україні, інструменти, які зрештою підривають трансатлантичну безпеку”, — повідомили у “Нафтогазі”.

У заяві Державного департаменту уточнюється, що “особи, які здійснюють такі інвестиції чи займаються такою діяльністю (в контексті „Північного потоку-2“ та „Турецького потоку“), включно з залученими до будівництва трубопроводів фінансовими партнерами, постачальниками трубоукладальних суден та пов’язаних з ними інженерних послуг, але, не обмежуючись ними, можуть підпадати під санкції відповідно до Розділу 232”.

“Це рішення свідчить про незмінну підтримку США української та європейської безпеки. Нафтогаз продовжуватиме тісну співпрацю з американськими та європейськими партнерами в питаннях протидії Північному потоку 2 та захисту колективних інтересів трансатлантичної спільноти”, — додається у повідомленні.

Читайте також в «Терміналі», глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти «Північного потоку-2″ не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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