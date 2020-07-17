Нефть дешевеет на тревогах из-за коронавируса

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу возможного влияния продолжающегося распространения коронавируса в мире на спрос.

Передает Investing.

В США в четверг было зафиксировано по меньшей мере 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом, сообщают СМИ. Помимо этого, Испания и Австралия зарегистрировали максимальный за последние два месяца дневной прирост числа заболевших.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 по Киеву составляет $43,12 за баррель, что на $0,25 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,21 (0,52%) — до $40,54 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что JMMC в целом согласовал ослабление с августа ограничений по добыче нефти ОПЕК+.