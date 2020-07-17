НКРЭКУ отказалась от планов отменять ночной прайс-кэп на РСВ и ВДР и намерена определить его на уровне 60% дневного

Энергорегулятор (НКРЭКУ), намерен определить максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы на уровне 60% ограничений цены ресурса в дневное время (с 959 до 1228 грн/МВт-ч. – ЭР), отказавшись от заявленных ранее планов уравнять ночной и дневной прайс-кэпы.

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года «О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19″ включено в повестку дня заседания НКРЭКУ 22 июля.

Согласно ему, участники рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне «ОЭС Украины» обязаны указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (з 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) 60% цены в часы максимальной нагрузки, определенной в соответствии с абз.3 гл.5.1 р.V Правил РСВ/ВСР, указано в обнародованном к утверждению обновленном проекте постановления.

В обосновании проекта постановления сказано, что данное решение комиссия намерена принять, исходя из письма USAID с рекомендациями пересмотреть первоначальное намерение об уравнении ночных и дневных прайс-кэпов.

Этим проектом постановления также планируется обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену э/э на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период.

Отмечается также, что соответствующее решение принимается с целью стабилизации торговли электрической энергии на РСВ и ВСР и уменьшения перепродажи ресурса на ВСР.

Ранее «Терминал» писал, что тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии с августа увеличится на 54,6%.