НКРЭКУ отказалась от планов отменять ночной прайс-кэп на РСВ и ВДР и намерена определить его на уровне 60% дневного

Обновлено: Июль 17, 2020. Тэги: , ,

НКРЭКУ отказалась от планов отменять ночной прайс-кэп на РСВ и ВДР и намерена определить его на уровне 60% дневного

Энергорегулятор (НКРЭКУ), намерен определить максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы на уровне 60% ограничений цены ресурса в дневное время (с 959 до 1228 грн/МВт-ч. – ЭР), отказавшись от заявленных ранее планов уравнять ночной и дневной прайс-кэпы.

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года «О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19″ включено в повестку дня заседания НКРЭКУ 22 июля.

Согласно ему, участники рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне «ОЭС Украины» обязаны указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (з 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) 60% цены в часы максимальной нагрузки, определенной в соответствии с абз.3 гл.5.1 р.V Правил РСВ/ВСР, указано в обнародованном к утверждению обновленном проекте постановления.

В обосновании проекта постановления сказано, что данное решение комиссия намерена принять, исходя из письма USAID с рекомендациями пересмотреть первоначальное намерение об уравнении ночных и дневных прайс-кэпов.

Этим проектом постановления также планируется обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену э/э на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период.

Отмечается также, что соответствующее решение принимается с целью стабилизации торговли электрической энергии на РСВ и ВСР и уменьшения перепродажи ресурса на ВСР.

Ранее «Терминал» писал, что тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии с августа увеличится на 54,6%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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