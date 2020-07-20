Нефтяные цены снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на информации об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

Передает Investing.

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс., при этом примерно 30% новых случаев приходится на США, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 по Киеву составляет $42,74 за баррель, что на $0,4 (0,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,5%).

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене тоже на $0,4 (0,98%) — до $40,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,16 (0,4%).

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.