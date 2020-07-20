Підземні газосховища заповнені більш як на дві третини

Станом на 18.07 підземні сховища газу України містять 21201.96 млн куб. м блакитного палива при їх загальній місткості 30950 млн куб. м.
Про це свідчать дані Оператора ГТС України.
|Назва об’єкту
|Загальний обсяг
|Закачано
|Відібрано
|Проектна потужність
|Вільна потужність
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Більче-Волицько-Угерське
|13018.59
|49.50
|0.00
|17050.00
|4031.41
|Угерське (XIV-XV)
|364.19
|0.00
|0.00
|1900.00
|1535.81
|Опарське
|868.33
|7.77
|0.00
|1920.00
|1051.67
|Дашавське
|1969.95
|4.27
|0.00
|2150.00
|180.05
|Богородчанське
|1848.70
|8.45
|0.00
|2300.00
|451.30
|Кегичівське
|695.12
|0.00
|0.00
|700.00
|4.88
|Вергунське
|175.86
|0.00
|0.00
|400.00
|224.14
|Краснопопівське
|80.76
|0.00
|0.00
|420.00
|339.24
|Пролетарське
|408.76
|3.86
|0.00
|1000.00
|591.24
|Солохівське
|504.30
|0.00
|0.00
|1300.00
|795.70
|Червонопартизанське
|1171.33
|0.00
|0.00
|1500.00
|328.67
|Олишівське
|96.05
|0.00
|0.00
|310.00
|213.95
|ВСЬОГО:
|21201.96
|73.84
|0.00
|30950.00
|9748.04
Раніше «Термінал» писав, що імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років.