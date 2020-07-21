Рубрика | газ, Др. страны

Европа получит замену российскому газу

Обновлено: Июль 21, 2020. Тэги: ,

Европа получит замену российскому газу

Власти Израиля ратифицировали рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

 

Передает Прайм.

Документ был подписан министрами энергетики трех стран еще в январе, но было необходимо получить одобрение и правительств государств.

Кабинет министров Израиля дал свое добро газопроводу и теперь необходимо получить одобрение регулирующих органов и парламента.

«Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал страной-экспортером энергоресурсов», — прокомментировал израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

Напомним, что в Греции соглашение ратифицировали еще в мае, на Кипре — на прошлой неделе.

Газопровод EastMed предполагает строительство трубы стоимостью 6 млрд евро. Протяженность проекта составит 1 900 км, мощность — не менее 10 млрд куб. метров  газа в год. EastMed свяжет шельфовые месторождения газа Кипра и Израиля с Грецией. Возможно, к проекту присоединится и Италия.

Если на пути реализации EastMed не появятся сложности, то газопровод будет построен к 2025 году.

Ранее «Терминал» писал, что Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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